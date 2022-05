Mucca cade in una scarpata, salvata dai Vigili del fuoco

Si è reso necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Omegna ieri mattina per salvare una vacca improvvisamente precipitata in un rio affluente del torrente Strona nel comune di Omegna.

Durante la stagionale transumanza di una mandria di bovini diretta ai pascoli della Valle Strona un animale è improvvisamente precipitato in una scarpata senza subire tragiche conseguenze. I Vigili del Fuoco hanno dovuto richiedere l’intervento dell’autogru in supporto dal Comando di Verbania per recuperare l’animale evidentemente spaventato e non in grado di risalire autonomamente.

Imbragato con apposite reti il bovino è stato sollevato, messo in sicurezza e trasportato a destinazione con specifico autocarro adibito al trasporto di bestiame.