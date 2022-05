La conosce in chat, poi le minacce e la violenza sessuale: in carcere biellese di 47 anni (foto di repertorio)

Si conoscono in chat, iniziano a scriversi nei lunghi mesi del lockdown. Ad un certo punto, però, la situazione degenera tanto che subentrano minacce e ricatti che, via via, diventano sempre più pesanti e consistenti. Un rapporto virtuale che si conclude nel peggiore dei modi, con una violenza sessuale. Una storia terribile che ha portato al deferimento e al successivo arresto di un 47enne di Biella, già noto alle forze dell'ordine.

È l'incubo in cui è precipitata una 42enne, residente fuori provincia, che ha trovato il coraggio di denunciare quanto accaduto: ai Carabinieri della sua città, la donna ha raccontato di aver conosciuto sul web un uomo, con il quale ha cominciato a parlare durante il primo periodo dell'emergenza pandemica. Poi, con la fine dell'isolamento domiciliare, tutto è cambiato: l'uomo l'avrebbe, infatti, minacciata di divulgare su internet video dal contenuto esplicito che la riproducevano. Lui stesso, infatti, l'avrebbe filmata durante le loro precedenti conversazioni. Non pago, avrebbe preteso un incontro a Biella per iniziare – secondo lui – una relazione calata nel reale: se non l'avesse fatto, avrebbe reso pubblici quei filmati. La donna si porta suo malgrado nel capoluogo biellese, con il chiaro obiettivo di porre fine alle minacce e troncare ogni rapporto con lui.

I fatti risalgono al giugno 2020. Una volta in città, lui l'invita nella sua abitazione: qui, dopo averla stordita con qualche sostanza stupefacente, si sarebbe consumata la violenza sessuale, durata diverse ore e impressa su alcuni videofilmati. Una volta tornata a casa, la vittima si è subito rivolta ai militari dell'Arma per sporgere denuncia. Da qui, ha inizio l'indagine: sentita a Biella nell'estate 2020, la donna conferma il racconto ai Carabinieri della Polizia Giudiziaria e viene dato incarico alla Postale di esaminare l'hard disk del computer, di proprietà dell'uomo.

Con i moderni sistemi di Polizia, si riesce a recuperare diverso materiale compromettente - precedentemente registrato e poi cancellato dal biellese – che conferma la violenza denunciata dalla 42enne. Così, nei suoi confronti, è stata eseguita stamattina la misura di custodia cautelare in carcere per i reati di estorsione aggravata e violenza sessuale.

“Una misura necessaria – sottolinea il procuratore di Biella Teresa Angela Camelio, nel corso della conferenza stampa di oggi – vista la gravità dei fatti e il timore che il comportamento violento potesse nuovamente ripetersi. Certe volte l'attività necessaria per far emergere questo tipo di reati è estremamente complessa e richiede del tempo. Vorrei sottolineare la grande sinergia tra noi e la Polizia Postale, insieme al lavoro certosino compiuto dagli agenti per recuperare tutti i dati”.