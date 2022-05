Il commosso saluto a Don Renzo a Mezzana, Farinella: "Giorni di dolore ma il seme caduto in terra produce molto frutto", FOTO e VIDEO

"Aveva il desiderio di non mancare fino all'ultimo alle funzioni programmate perchè ha sempre servito con amore e dedizione la comunità", ha esordito il Vescovo di Biella Monsignor Roberto Farinella.

La chiesa era gremita e anche fuori tanta gente si è recata a Mezzana nel pomeriggio di oggi 30 maggio per dare l'ultimo saluto a Don Lorenzo Noris, Parroco dei comuni di Mezzana, Casapinta e Soprana. Don Renzo, come lo chiamavano tutti i suoi fedeli, è tornato alla casa del padre venerdì, dopo una lunga malattia.

"Non è dato spiegare a nessuno il vuoto che lascia don Renzo nel cuore dei suoi fedeli e della sua famiglia - ha continuato il Vescovo - . Ha saputo incontrarci col suo modo semplice e intelligente e incisivo nel praticare l' accoglienza verso tutti. Le tante testimonianze sarebbero incomplete se non le completassimo con la sofferenza della sua malattia affrontata con forza e dignità, mettendo la sua vita nelle mani del signore. Don Renzo è stato un buon prete e ha praticato il suo ministero come servizio di comunione dedicato alla sua gente con una fede che l' ha portato ad affidarsi completamente a Dio. Anche io esprimo commossa gratitudine", ha continuato Farinella.