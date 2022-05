Auser Cossato rilancia e fa centro, non solo escursioni ma anche degustazioni

Escursioni con anche degustazioni di vini locali. L'Auser Cossato rilancia e fa centro, con nuove iniziative che trovano il favore dei tanti partecipanti.

Sabato scorso, 28 maggio, la comitiva guidata dal presidente Marco Abate ha raggiunto il territorio di Lessona per una giornata baciata dal calore del sole: “Nonostante il caldo la degustazione nelle vigne lessonesi delle camminatrici e dei camminatori Auser Cossato c'è – commenta - Grazie Andrea Mosca per averci ospitato nella sua realtà ed averci offerto il suo Bramaterra. E grazie a tutti i volontari e camminatori Auser Cossato per aver preparato delle prelibatezze”.