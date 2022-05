A Piedicavallo pioggia e freddo non frenano la Gara di Tarocchi della Pro Loco (foto dalla pagina Facebook della Pro Loco di Piedicavallo)

Come da tradizione, si è tenuta la Gara di Tarocchi realizzata dai volontari della Pro Loco di Piedicavallo. Il freddo e la pioggia non hanno spento l'entusiasmo dei partecipanti che si sono dati appuntamento nei locali della Società Operaia del paese. Al termine delle partite, si è svolta la cena in sede.