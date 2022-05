Grande Concerto per la Festa della Repubblica organizzato dalla Filarmonica Cossatese in collaborazione con il Comune di Cossato, in programma per giovedì 2 giugno, alle ore 16,00, presso il Mercato Coperto di Cossato.

Il Comune informa che il Concerto sarà un'occasione per l'Amministrazione Comunale e per la Fondazione Biella Domani per premiare i lavori realizzati dagli studenti nell'ambito del Concorso sulla Giornata della Memoria edizione a.s. 2020/2021.