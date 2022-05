30 maggio, Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla

Oggi 30 maggio è la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, malattia cronica tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso centrale, che solo in Italia riguarda 133.000 persone, con una diffusione doppia nelle donne rispetto agli uomini.

Tante sono le iniziative a riguardo: dagli edifici illuminati di luci di colore arancione, alla vendita di fiori, e non solo. Gli esperti nella giornata di oggi presenteranno presso la Camera dei Deputati, il “Barometro della Sclerosi Multipla e delle patologie correlate 2022”, oltre all’Agenda della Sclerosi Multipla e patologie correlate 2025, con tutte le priorità d'intervento per i prossimi anni che riguardano la malattia. E l’evento sarà anche l’occasione per condividere e aderire alla rinnovata “Carta dei diritti delle persone con SM e patologie correlate”, già sottoscritta da oltre 60.000 persone.

Ma non è tutto, perché per la prima volta, Aism si rivolgerà anche ai giovani attraverso i social: alcuni tra i Tik Toker più famosi del web scenderanno in campo a sostegno della lotta alla sclerosi multipla con la campagna “L'Apparenza Inganna”. Sempre Aism, infine, ha deciso di lanciare attraverso i social e sul sito associativo, il video dal titolo “Le 10 cose da sapere sulla Sclerosi Multipla” dal momento che, come sottolineato dal presidente dell’Associazione, Francesco Vacca “l'informazione è un alleato indispensabile per affrontare le sfide della Sclerosi multipla”.