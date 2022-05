Scuola, sciopero nazionale: anche in piazza Castello gli insegnanti mettono il Governo dietro la lavagna

Protesta, cartelli e colori. Sono tante le bandiere sindacali che questa mattina hanno accompagnato in piazza (piazza Castello, di fronte alla prefettura) gli insegnanti e gli esponenti del mondo della scuola che - a Torino come nel resto d'Italia - oggi protesta contro le decisioni che in questo momento sono all'analisi del Parlamento.



In particolare, a finire nel mirino sono i provvedimenti che l'ultimo decreto legge in materia di formazione e reclutamento (legato anche ai fondi Pnrr, ma soprattutto ai loro tempi ristretti). "Si tratta di argomenti che dovrebbero essere frutto del confronto tra le parti", dicono gli esponenti sindacali. "E non lasciano spazio ai precari".



E concludono: "Noi pensiamo al futuro dei bambini, ma chi pensa al nostro?".