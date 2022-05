Rosazza nella storia, entra nel Club dei Borghi più belli d’Italia

Momento storico per la comunità di Rosazza: la piccola gemma dell’alta Valle Cervo entra a far parte del Club dei Borghi più belli d’Italia.

La cerimonia ufficiale è stata fissata per il prossimo 11 giugno con un programma ricco di eventi: il momento clou è alle 10.30, con la consegna e l’apposizione simbolica della bandiera sulla torre civica in piazza della Rosa, alla presenza del presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, del coordinatore piemontese Francesco Bordino e del membro del direttivo Borghi più belli d’Italia Pierachille Lanfranchi. A seguire, conferenza stampa con le autorità in Comune, con la presentazione del progetto con il Comune di Candelo.

Inoltre, è in previsione una raccolta fondi per la ricostruzione del lavatoio, assieme all’inaugurazione di un percorso esoterico (ore 15.30) e la premiazione del concorso fotografico “Outdoor Rosazza” (ore 17.30). Infine, dalle 16 alle 18, ingresso straordinario ai giardini del Castello.