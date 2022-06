Cossato, una mozione a sostegno degli Alpini al consiglio comunale

Una mozione a sostegno dell'Associazione Nazionale Alpini dopo le accese polemiche delle scorse settimane sull'adunata di Rimini. Verrà illustrata e proposta stasera, durante il consiglio comunale di Cossato, dal capogruppo di maggioranza Alessandro Piccolo.

Il testo del documento, sottoscritto e firmato dai consiglieri del gruppo, chiede al sindaco e alla giunta comunale di impegnarsi a “esprimere la propria vicinanza all'Associazione Nazionale Alpini riconoscendone la valenza sociale, culturale, popolare e identitaria. Si richiede di valutare l'opportunità di individuare un luogo pubblico nella propria città da intitolare o dedicare alla memoria e al sacrificio degli Alpini caduti per la Patria. Si propone di partecipare personalmente, o per tramite di un proprio delegato, in rappresentanza dell'amministrazione e indossando la fascia tricolore, all'annuale adunata dell'Associazione dando della manifestazione adeguata promozione sul proprio territorio”.