Concerti, tornei sportivi, sfilate di auto d’epoca, visite: torna per l’estate ViVigliano (foto dello scorso anno)

Torna ViVigliano: l’edizione 2022 parte sabato 11 giugno e prosegue per quasi due mesi, concludendosi il 24 luglio. Una serie di fine settimana di attività intense e varie, fra tornei sportivi, concerti, visite ai luoghi della storia del paese e alle dimore storiche, mercatini, sfilate di auto d’epoca, concorsi musicali.

“Si tratta della seconda edizione della manifestazione ViVigliano, che lo scorso anno ha rappresentato una scommessa - vinta – sulla possibilità di tornare a vivere il paese, a recuperare le relazioni sociali, fortemente colpite dalla pandemia e dalle distanze che la stessa ha imposto – spiega il Comune di Vigliano Biellese - Fondamentale per ViVigliano è dare spazio alle varie realtà associative del paese, alcune delle quali sono nate (o rinate) proprio nel biennio della pandemia: il ruolo dell'ente locale è quello di coordinamento, di stimolo e di sostegno al volontariato giovanile. Quest'anno la manifestazione si propone di valorizzare le diverse frazioni del paese con uno sviluppo itinerante. Ampia e rappresentativa del dinamismo locale è la rete dei partner coinvolti”.

I due partner prioritari sono nuovamente l'Associazione turistica Pro Loco e l'Associazione Reloaders, entrambe coinvolte nello sviluppo artistico del progetto. La prima, dopo aver rinnovato di recente il direttivo, ha inglobato un notevole numero di giovani soci, che intendono imprimere la loro nuova impronta nell'organizzazione di eventi nel paese. La seconda, nativa di Vigliano, è conosciuta non nel solo Biellese per il Reload Sound Festival, che annualmente organizza a Biella.

Entrambe le Parrocchie viglianesi, Santa Maria Assunta e San Giuseppe, fanno parte dei soggetti attivi nell'organizzazione e, con i giovani animatori, di volontari attivi nell'organizzazione. Grande novità per il 2022, il determinante ruolo delle associazioni Fede e Luce – comunità Cuori Sorridenti - e In viaggio con Gabri, che sono impegnate nel vivacizzare la realtà locale con iniziative solidaristiche e culturali. L'Associazione ACAV, dei Commercianti ed Artigiani di Vigliano, di recente ricostituita, intende inoltre supportare gli eventi in modo costruttivo.