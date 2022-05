Biella Estate 2022, il rilancio del territorio passa da un ricco programma di eventi

Si prospetta una stagione estiva densa di eventi ed iniziative nella provincia di Biella con più di 100 appuntamenti che copriranno il periodo giugno-settembre. Il programma “Biella estate 2022” è stato presentato oggi, lunedì 30 maggio, presso la sala consiliare di palazzo Oropa alla presenza delle associazioni organizzatrici e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale protagonisti della proposta: Massimiliano Gaggino, assessore alla Cultura, Eventi e Manifestazioni; Giacomo Moscarola, assessore allo Sport; Barbara Greggio, assessore al Commercio e allo Sviluppo Economico e il sindaco Claudio Corradino.



Tanti i ritorni importanti dopo i due anni di pandemia. Si parte con l’edizione 2022 della Passione di Sordevolo, appuntamento culturale cardine del territorio biellese, che si svolgerà dal 18 giugno al 25 settembre a cura dell’associazione Teatro popolare Sordevolo. Con 47 eventi in totale si presenta invece il festival “Fuoriluogo”, il quale ospiterà personalità di rilievo come la scrittrice Dacia Maraini e l’economista Carlo Cottarelli, coprendo 16 location nella città di Biella.



Grande ritorno anche per il festival musicale “Reload” che, quest’anno, potrà vantare una durata di 10 giorni, dal 15 al 24 luglio inclusi, e avrà come serata principale quella di sabato 23 in cui si esibirà Max Gazzè. Sempre in ambito musicale ci sarà l’ottava edizione di “Microsolchi”, dal 9 al 12 giugno, con culmine nella mostra/mercato di vinili di sabato 12 presso il chiostro di San Sebastiano.



Non mancherà, da venerdì 2 a domenica 4 settembre, la 13esima edizione del Mercato Europeo in piazza Vittorio e ai Giardini Zumaglini e, per gli amanti della birra artigianale e non, “Bolle di malto” che, da lunedì 22 agosto a lunedì 29, popolerà piazza del Monte con una rassegna di birrifici artigianali.



In chiusura di conferenza si è espresso il sindaco Claudio Corradino: “Gli assessori e le associazioni hanno svolto un lavoro egregio – commenta Corradino. Il territorio biellese dimostra di saper collaborare e fare bene le cose perché in ogni momento dell’estate a Biella ci sarà qualcosa da fare. Dobbiamo essere noi i primi – conclude – a parlare bene di Biella ed essere orgogliosi di quello che si sta facendo; dobbiamo essere noi i primi a sfatare questo mito di una città non viva”.



Il programma completo sarà pubblicato sul sito del Comune https://www.comune.biella.it/