Biella, ecco il servizio di trasporto assistito per il referendum del 12 giugno (foto di repertorio)

Con la presente si comunica che l’amministrazione comunale ha disposto per il giorno 12 giugno, dalle 8.30 alle 13,00 e dalle 14.00 alle 19.30, il servizio di trasporto assistito per cittadini residenti a Biella impossibilitati a recarsi al seggio in autonomia.

Il servizio verrà svolto, seguendo le normative di prevenzione dalla pandemia da COVID-19, da due operatori dei servizi sociali che su appuntamento, tramite l’ufficio elettorale, passeranno a prelevare il cittadino che ne ha fatto richiesta. In caso di temperatura superiore a 37,5° il trasporto non potrà avvenire. Info: Ufficio Elettorale 015-3507302 e 015-3507504, oppure alla mail elettorale@comune.biella.it.