A Sagliano Micca sentiero rimesso a nuovo

Grazie all’ intervento della squadre di operai forestali della Regione Piemonte dirette dal dottor Davide Altare e con l’ausilio del Comune di Sagliano Micca è stata riaperta e ripristinata l’ antica strada di collegamento pedonale tra le frazioni di Casale e Falletti.

I lavori sono consistiti nel taglio di vegetazione, nella regimazione delle acque, nel riportare in superficie il ciottolato e nella creazione di staccionate nelle aree ritenute più pericolose. L’antica via è ritornata così ai suoi splendori dopo decenni.

L’intervento frutto di fattiva collaborazione tra enti, senza dimenticare l’ aiuto di volontari, è visto anche in ottica di progettualità futura, in quanto andrà a essere parte integrante del Progetto sentieristico “Sagliano in gamba” , anello di oltre 18 km che sarà fruibile presumibilmente già nel prossimo anno.