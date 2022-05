Manutenzione via Gersen vicino protezione civile

Buongiorno.

Invio questa foto che evidenzia il pericolo da via Ponderano, nell'immettersi in tangenziale.

La visibilità è pessima e le auto viaggiano oltre al limite prescritto. Se vi fate un giro in via case sparse che collega via Rosselli con la tangenziale direzione Mongrando, vedrete vegetazione anzi veri alberi che invadono la carreggiata.

Ho già evidenziato a chi di dovere ma ogni anno la situazione peggiora. Scrivo nell'interesse di tutti perché vedo un grave pericolo nel percorrere questi tratti stradali. Grazie.