Igor Craveia, il ricordo dell'amico: “Una fortuna aver fatto un po’ di cammino di vita con lui”

“Molte persone hanno conosciuto Igor Craveia di Tollegno, di recente scomparso a 83 anni. Qualcuno da vicino, altri magari solo incrociandolo per strada. Con chi aveva confidenza il saluto di Igor era sempre una battuta ironica, il piacere di darsi il buongiorno ancora una volta. Verso chi conosceva di meno si rivolgeva con rispetto e delicatezza. Negli ultimi 40 anni ha avuto due case, la sua e l’asilo infantile del paese. L’immenso lavoro profuso nell’asilo, che ha accompagnato la notizia della morte nei giorni scorsi, basta per qualificarne la sua alta statura morale. C’è poi un aspetto più nascosto della sua vita che va fatto conoscere. Andando molto indietro negli anni c’è stato un altro Igor, ancor prima della professione di chimico tintore.

All’oratorio don Bosco, negli anni '50, baricentro per i ragazzi di allora dove esprimevano l’allegria e ricevevano formazione e spiritualità, fu coadiutore del direttore don Canova, chiamato il Maestro. Al pomeriggio delle domeniche don Canova faceva catechismo agli adolescenti, mentre Igor, ventenne, lo faceva ai bambini. Cominciò così il suo servizio al paese: dare senza nulla chiedere. Oltre all’amicizia che ci legava, mi considerava come un fratello minore. Sono stato testimone del suo modo di fare e di vivere nel privato. È stato costantemente attento agli altri e alle loro infermità, fisiche e morali. Fisiche, perché talvolta medicava con le sue mani e non sempre si limitava a mettere soltanto un cerotto. Morali, perché cercava di infondere tranquillità e di smussare gli spigoli della sofferenza. Aveva una fede antica nutrita di certezze, ma non per questo priva di interrogazioni.

La sua mente razionale a volte faceva a pugni con la grande fiducia nell’uomo e non si dava pace per i grandi problemi del mondo che raramente trovavano una soluzione con il dialogo. Per formazione, cultura e visione diventava categorico verso alcune espressioni della modernità, per lui troppo avanzate e che non poteva comprendere né assimilare. Circa l’asilo mi ripeteva che il suo lavoro non era opera sua, ma, rifacendosi a Gustavo Rol, diceva che lui era solo la grondaia che incanalava l’acqua…È stata una fortuna avere fatto un po’ di cammino di vita con lui”.