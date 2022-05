Esultano le famiglie, a Pralungo torna il centro estivo

Dopo alcuni anni di assenza, ritorna il centro estivo a Pralungo dove non si era mai più svolto per mancanza di iscrizioni.

"In seguito ad un incontro svolto lo scorso anno con i genitori è emersa la volontà di tornare ad avere una sede del centro estivo nel nostro territorio - spiega il sindaco Raffaella Molino – Così, un paio di mesi fa, abbiamo svolto un'indagine conoscitiva alla quale hanno risposto affermativamente 18 alunni della scuola primaria e 22 della materna. A seguito di ciò, abbiamo chiesto all'Unione Montana Valle Cervo di inserirci come sede nel bando per l'organizzazione del centro estivo che si è poi aggiudicata l'associazione Creativamente. Abbiamo chiesto al parroco don Ezio la disponibilità ad usare il campetto a fianco della Chiesa e lì, confidando nel bel tempo, si svolgeranno la maggior parte della attività. Altri locali messi a disposizione saranno la sala mensa e i locali attigui, insieme al polivalente. Anche con la collaborazione del comitato Genitori e Giovani faremo tutto il possibile affinché il nostro centro estivo diventi attrattivo ed i bambini possano divertirsi con tutte le iniziative proposte”.

Il modulo di iscrizione dovrà essere spedito via email entro il 2 giugno (per scuola primaria e secondaria di primo grado) ed entro il 20 giugno per l’infanzia all’indirizzo creattivamentecam@gmail.com

Per eventuali info: 3519805303 anche su WhatsApp.