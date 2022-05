Calcio, Cossato insegue Briga. Sfida al vertice Ceversama-Pontestura: solo 0-0

Promozione e Prima Categoria al giro di boa. Ad un solo turno dalla fine del campionato, è sempre più serrata la sfida tra Briga e Città di Cossato, distanziate da un sol punto: entrambe le formazioni hanno superato i rispettivi ostacoli con rotondi successi. In particolare, i blues hanno ottenuto la loro 21° vittoria, superando in casa l’ostico Dormelletto (2-0). 3 a 1, invece, per la capolista ai danni della Juve Domo. Buon punto esterno per il Vigliano con il Bulè Bellinzago (1-1) mentre la Chiavazzese ottiene a Piedimulera la salvezza col risultato finale di 2-2.

In Prima, termina a reti invariate la sfida al vertice tra Ceversama e Pontestura: il verdetto finale è rimandato a domenica prossima. Valle Cervo Andorno in terza posizione, grazie al 2 a 1 di Roasio; il Ponderano supera 2 a 0 il Cigliano mentre le Torri Biellesi salutano la categoria con una sonora sconfitta (5-0). Infine, pari e gol per Valdilana Biogliese (2-2 con Vischese).