A Cossato taglio del nastro al nuovo campo del Parlamento nel ricordo dei campioni del passato FOTO

Giornata all’insegna dello sport a Cossato. Nella mattinata di oggi, 29 maggio, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo campo in erba sintetica presso l’impianto sportivo del Parlamento. Presenti numerosi giocatori, insieme alle proprie famiglie, la società del Città di Cossato (guidata dal presidente Massimiliano Bracco) e i membri dell’amministrazione comunale che hanno proceduto al taglio del nastro.

Un momento speciale, come sottolineato dal sindaco Enrico Moggio: “Con questo gesto, volevamo ricordare la vittoria della Cossatese sul campo del Borgosesia che valse l’approdo in Serie C. Un risultato storico, ottenuto 50 anni fa, che è motivo d’orgoglio per tutta la nostra comunità. Spero che l’esempio di allora sia da auspicio per quei giovani che iniziano a giocare a calcio. Ma il divertimento deve restare al primo posto”.

Al termine della manifestazione, le squadre si sono portate nel rettangolo di gioco: palla al centro e fischio d’inizio per il 1° Memorial Arrigo Aglietti. Nel pomeriggio, intorno alle 17, sono previste premiazioni e consegna delle targhe celebrative ai passati campioni della Cossatese.