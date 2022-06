Acquistare online in modo sicuro? I consigli degli esperti

Siamo nell’epoca in cui tutto ormai è digitale e si può acquistare praticamente qualsiasi cosa online. Prima di inoltrarci nello shopping sfrenato bisogna però cercare di prendere alcune precauzioni, assicurandoci di non mettere a rischio la nostra persona e il nostro portafogli.

Potremmo non doverci preoccupare dei borseggiatori nel cyberspazio, ma ci sono ancora molte ragioni per salvaguardare le nostre informazioni personali e finanziarie. Ecco alcuni accorgimenti che gli esperti di cybersecurity raccomandano di seguire per lo shopping online.





1. Comprare su siti riconosciuti e sicuri

Quando si acquista online, il consiglio più frequente è quello di farlo da aziende che già si conoscono e di cui ci si fida. Prima di fare clic su "acquista", conferma che l'azienda mette al primo posto la tua sicurezza. Assicurarsi che l'URL del sito web inizi con "https" anziché "http". La "s" indica un ulteriore livello di sicurezza e dimostra che le comunicazioni tra il sito web e il browser sono crittografate. Se il sito web non è sicuro , non fornire i dati della tua carta di credito. Dunque diventa fondamentale questo aspetto.





2. Non fare acquisti su wi-Fi pubblico

Anche quando si acquista online con le principali aziende che sicuramente utilizzeranno "https", non effettuare mai acquisti su una connessione wi-fi pubblica. Queste reti sono rischiose per alcuni motivi. Innanzitutto, è difficile essere sicuri che altri non stiano scansionando l'attività della rete e non raccolgano informazioni personali o finanziarie degli utenti. In secondo luogo, anche su una rete wi-fi pubblica apparentemente affidabile come la connessione di un bar o di un hotel, è possibile che la rete sia effettivamente gestita da un'entità dannosa e abbia il nome di un famoso ristorante o negozio nelle vicinanze. La cosa migliore da fare è presumere sempre che il wi-fi pubblico non sia sicuro. Non inserire mai le informazioni di pagamento, i dettagli del conto bancario o qualsiasi altra cosa che non vorresti nelle mani di un estraneo.





3. Carta di credito o carta di debito?

Quando fanno acquisti online, usare sempre la carta di credito rispetto a una carta di debito, se possibile. Nel malaugurato caso in cui le proprie informazioni vengano rubate, la maggior parte delle carte di credito offre due importanti vantaggi: primo, molte limitano la quantità di denaro di cui si è responsabili. In secondo luogo, a differenza delle carte di debito, le carte di credito non si collegano direttamente ai propri conti finanziari. Un'altra ottima soluzione è utilizzare processori di pagamento come PayPal, molti dei quali offrono vantaggi e protezioni specifici per il consumatore.





4. Non salvare le proprie informazioni

Uno dei consigli più importanti è quello di non chiedere mai a un sito web di ricordare le proprie informazioni personali. Sebbene sia comodo, alla fine non vale la pena rischiare. Prendersi il ​​tempo necessario per inserire i propri dettagli di pagamento con ogni transazione. Le violazioni dei dati si verificano ogni giorno all’interno delle aziende, e se l'azienda con cui stai effettuando acquisti ne subisce una, potresti perdere informazioni personali.





5. Aggiornare spesso il software antivirus

L'aggiornamento del software antivirus è una delle cose più semplici che si può fare per proteggere le proprie informazioni, ma molte persone lo rimandano. Gli aggiornamenti software vengono spesso rilasciati per migliorare la sicurezza e combattere i nuovi attacchi che vengono sviluppati costantemente. Può sembrare scomodo dover aspettare che il computer (o lo smartphone) esegua gli aggiornamenti e si riavvii, ma ne vale la pena. La prossima volta che vedi un avviso per aggiornare il tuo software, fallo.

Che si tratti dell’iscrizione ad una piattaforma o di un acquisto in shop online per reperire un protocollo bromatech colon irritabile o semplicemente per prenotare una vacanza è importante seguire questi piccoli accorgimenti. Nell’era di internet è necessario conoscere i potenziali rischi che si corrono prima che sia troppo tardi.