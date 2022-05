Tragedia sfiorata a Torino: albero si spezza e cade su una pompa di benzina, illeso un passante

Sono bastati 20 minuti di maltempo per rischiare che un sabato sera qualsiasi si trasformasse in un tragedia in corso Monte Cucco, a Torino. Un albero alto oltre 15 metri si è infatti spezzato ed è caduto su una pompa di benzina a ridosso della pista ciclabile.

L’albero caduto, per poco non ha colpito un passante che transitava lì vicino con il cane. La pista ciclabile è ora completamente sbarrata dal tronco, rimasto pericolosamente in orizzontale. Nessun danno evidente alle auto parcheggiate, ma tanta paura per la pompa di benzina su cui è caduto l’albero, all'angolo con via Delleani.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del comando di Torino. Impiegata anche l'autogru e l'autoscala per spostare i rami.