Incidente mortale sulla A4. Nella notte, poco prima delle 4, un uomo, che era sceso dalla vettura per cause al momento ignote, è stato investito e ucciso all'altezza dello svincolo per Borgo d'Ale in direzione Torino.

Al momento non sono note le generalità della vittima né i dettagli dell'incidente al vaglio della Polizia Stradale.