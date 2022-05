Motociclista morto nei boschi di Nucetto, probabilmente a causa di un malore

Si è concluso da poco un altro intervento di soccorso nella zona del Bric della Biscia, comune di Nucetto per un partecipante a una manifestazione motociclistica deceduto presumibilmente a causa di un malore lungo una strada forestale.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118 che ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo. In seguito all'autorizzazione del magistrato per la rimozione, la salma è stata trasportata a valle e consegnata ai Carabinieri per le operazioni di Polizia Giudiziaria.