Frontale tra due auto in Valsesia. Illesi gli occupanti e auto distrutte

Per permettere di chiarire le dinamiche ed effettuare i rilievi necessari, il tratto della provinciale è rimasto percorribile in senso alternato per parecchie ore.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso per la messa in sicurezza delle autovetture incidentate. In posto polizia stradale, croce rossa e polizia Municipale e l’associazione 4 zampe nel cuore arrivata per prendersi cura dei due cani.