Tragedia sull’A4, morto un 47enne: era di Cavaglià

Tragedia nel vicino Vercellese, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita a causa di un violento incidente stradale. La vittima era residente nel Biellese, nel comune di Cavaglià. Il dramma si è consumato nella notte sull’autostrada A4, in prossimità dello svincolo per Borgo d’Ale, in direzione di Torino.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto ma secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato travolto da un veicolo in transito. Sul posto, oltre al 118, anche la Polizia per gli accertamenti di rito.