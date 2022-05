Gaglianico, cerca di portare via 80 euro di generi alimentari dal supermercato: scoperta (foto di repertorio)

Tentato furto ieri in un supermercato di Gaglianico. Stando alle ricostruzioni del caso, una donna avrebbe cercato di allontanarsi dall’esercizio commerciale con alcuni generi alimentari per un valore di circa 80 euro. Una volta fermata e scoperta, ha dovuto restituire la merce: probabilmente verrà deferita. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.