Biellese risparmiato dal maltempo. Ma nelle province vicine è andata peggio

Biellese risparmiato dal maltempo che, nella notte appena trascorsa, ha compiuto parecchi disagi nelle province vicine. Nel nostro territorio si è registrato un doppio intervento dei Vigili del Fuoco per la presenza di alcuni cavi elettrici danneggiati e sfiammati. Il fatto è stato segnalato da alcuni residenti di Masserano.

Non è nota la causa del problema ma potrebbe essere attribuito alle intense precipitazioni di queste ore. Le squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza le zone interessate, in attesa dell’arrivo dei tecnici preposti.