Biella, due auto si scontrano all’incrocio del centro di Pavignano: un conducente all’ospedale (foto di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 29 maggio, nel rione di Pavignano, a Biella. Per cause da accertare due veicoli si sono scontrati all’incrocio della strada Bertamelina.

Uno dei due conducenti è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso; indenne, invece, l’altro uomo alla guida. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti di Polizia locale di Biella per la raccolta dei rilievi che determineranno la dinamica di quanto accaduto.