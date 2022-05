Biella, con l’auto urta il mezzo dei Carabinieri e finisce nei guai: non aveva mai preso la patente

Giornata da dimenticare per un 34enne alla guida, rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un incidente stradale a Biella. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe tamponato in retromarcia il mezzo dei Carabinieri che lo avevano fermato per alcuni controlli. I danni sarebbero di lieve entità.

Da ulteriori accertamenti, si è scoperto altro: sembra, infatti, che il conducente fosse privo di patente di guida perché mai conseguita. Inevitabile, nei suoi confronti, una sanzione con 5mila euro di verbale. A rilevare il sinistro e condurre le successive indagini gli agenti di Polizia.