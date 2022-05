“Avrebbe compiuto 40 anni Jeremi quest'anno, e noi siamo sempre qui a ricordarlo”

“Era l’amico che tutti vorrebbero, molto pacifico con tutti, molto buono e senza mai giudicarti ti stava vicino con la sua positività, trasmettendotela. Amava tanto la vita! Era semplicemente lui, Jeremi Munari. Un brutto male ce l'ha portato via nel 2008 a soli 26 anni, ma anche nella malattia ha avuto tanta forza, rideva lui, in maniera sincera ci tranquillizzava, mentre noi disperavamo. “Nel dubbio dai gas” era il suo motto. Eh sì, da lui c’è sempre e ancora tanto da imparare.

A fine estate verrà organizzato un Memorial di calcio a Zimone, il nostro paese, in suo ricordo come abbiamo sempre fatto da quando ci ha lasciato. Un evento importante per noi e per tante persone che negli anni ha permesso di raccogliere numerose offerte che sono state devolute a Cometa A.S.M.M.E. Associazione Studio Malattie Metaboliche Ereditarie, Fondo Edo Tempia Biella e Croce Rossa Cavaglià. Jeremi quest’anno avrebbe compiuto 40 anni e noi siamo sempre qui a ricordarlo. Ti vogliamo bene”.