Lezioni sulla convivenza civile alla primaria di Tollegno

Si avvia alla conclusione "Insieme per educare alla cittadinanza e alla convivenza civile", un lavoro che vede protagonisti gli allievi della classe quinta della Primaria di Tollegno e altre scuole del territorio nell'ambito del progetto biennale "Scuola plus 2.0", finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

La particolarità del progetto è stata la sinergia che ha legato insegnanti e alunni di istituti comprensivi diversi che hanno mostrato di saper cooperare, progettare ed elaborare insieme grazie al supporto della tecnologia. Il percorso iniziato a febbraio è arrivato ora alle fasi conclusive, permettendo di sviluppare competenze tecnologiche attraverso l'uso corretto degli strumenti digitali.

Gli allievi di Tollegno infatti si sono potuti incontrare periodicamente con quelli di Ronco, Pavignano e Vandorno in modo sincrono, tramite videoconferenze, per svolgere attività comuni, confrontarsi e condividere esperienze creando così un'unica virtuale "classe aperta" nella quale poter interagire. Il tema trattato è stato "Il lavoro minorile nel Biellese tra fine Ottocento e inizi Novecento", gli esperti del DocBi hanno fornito nozioni, riflessioni, spunti ed informazioni per produrre elaborati ricchi di storia, interesse ed originalità.