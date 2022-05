Color Run a Viverone, divertimento assicurato per 150 giovanissimi

Sabato mattina è andata in scena a Viverone la color run, evento dedicato a tutti i bambini dai 3 ai 12 anni. La corsa si è svolta presso il polivalente e ha visto 150 partecipanti, impegnati lungo un percorso di 200 metri, divisi in 2 categorie: categoria baby, per bambini dai 3 ai 5 anni, che hanno compiuto un giro accompagnati dai genitori e categoria junior, per bambini dai 6 ai 12 anni, che invece hanno percorso 2 giri con partenze differenziate.

Durante la corsa i giovanissimi, tutti rigorosamente in maglietta bianca, venivano colorati con dei colori in polvere atossici: in questo modo, le magliette assumevano policromie di vario tipo rendendo i bambini entusiasti.