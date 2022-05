Transumando conquista i cuori di biellesi e visitatori FOTO e VIDEO

Come da tradizione, Transumando conquista i cuori dei biellesi. Nella mattinata di oggi, 29 maggio, ha avuto inizio il classico appuntamento del nostro territorio, con la salita della mandria di Walter e Lauro Croso ai pascoli dell’alta Valsessera.

Partiti dal vicino comune di Brusnengo, gli oltre 200 capi di bestiame hanno raggiunto prima Valle Mosso, poi le località di Camandona, Bocchetto Sessera, Piana del Ponte e l’alpeggio di Campelli di Sopra, dove resteranno per tutta l’estate.

In tanti, tra visitatori e curiosi, non si sono voluti perdere l’atteso passaggio della mandria: a colpire, come sempre, il lento procedere dei bovini, scandito dal suono dei campanacci.