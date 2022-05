CBAU Biella, aggiornamenti sulla raccolta fondi per l’Ucraina

“A seguito della raccolta fondi lanciata alcune settimane fa per i profughi e gli sfollati a causa della guerra dovuta all’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, informiamo che abbiamo inviato ad AVSI, Ong con cui operiamo in Africa ed altre parti nel mondo da oltre 20 anni e operante nei territori colpiti dalla guerra, la somma di euro 16.000, frutto della raccolta fondi tra la popolazione (euro 6.000) a cui abbiamo aggiunto fondi propri CBAU (euro 10.000)”. Lo scrive in una nota stampa la Comunità Biellese Aiuti Umanitari.

“Il nostro partner AVSI opera sia in Polonia e Romania tramite AVSI Polska e la Camera di Commercio italo- polacca, supportando i profughi ucraini sia all’interno della Ucraina stessa nella Oblast di Leopoli tramite Caritas-Spes Lviv aiutando gli sfollati interni. Scopo della missione è fornire il sostegno essenziale in materia di salute e protezione alle persone vulnerabili e agli sfollati interni in Ucraina – sottolinea CBAU Biella - Obiettivi in materia di sostegno sanitario: aumentare la disponibilità e l’accesso a medicinali per persone vulnerabili e bambini. Sostenere le famiglie vulnerabili fornendo accesso ai medicinali di base. Fornitura di prodotti alimentari e non alimentari essenziali. Servizi di sostegno psicosociale per persone vulnerabili e sfollati interni. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito con la loro generosità e sensibilità a raggiungere questo traguardo. Coloro che hanno innescato questa tragedia devono realizzare al più presto l’inutilità delle loro azioni nefaste che hanno causato e continuano a causare oltre alle morti, incalcolabili distruzioni in Ucraina e affamano parte della popolazione mondiale a causa del blocco navale che impedisce il trasporto dei cereali di cui l’Ucraina è un importante produttore mondiale”.