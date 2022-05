Biella, al Battistero 34 minuti di silenzio per la pace: uno per ogni guerra in corso (foto di repertorio)

La rete delle realtà aderenti a Luminosa, confermando lo spirito del progetto che pone al centro il tema delle “MEMORIE”, ha sviluppato in questi mesi forti attenzioni agli avvenimenti bellici in corso nel cuore dell’Europa, che si sono concretizzate in due momenti: quello del 26 febbraio in piazza Curiel e quello del 16 marzo al Teatro Don Minzoni. A partire da questi eventi sono proseguite riflessioni su come diffondere, soprattutto nei giovani, i temi delle “MEMORIE”, della legalità, della tolleranza, dell’ accoglienza, cercando, ancor più ora, di coniugarli con il tema della pace.

Attenzione alla pace che significa ribadire quanto contenuto negli obbiettivi programmatici di Luminosa laddove si afferma che siamo di fronte “ad una società che facilmente tende a dimenticare quanto di grave è accaduto sia nel secondo conflitto mondiale, sia durante lo stillicidio dei morti di mafia innocenti” e, per gli stessi motivi intendiamo includere nel concetto “dimenticare” anche il rischio di una assuefazione su quanto accade nel conflitto Ucraino e nelle altre 33 guerre dimenticate nel mondo. Il tema delle “MEMORIE” dei conflitti nel mondo per LUMINOSA è strettamente collegato a quello della pace e questo impegno assume un doppio significato: costruire una prassi sociale di custodia collettiva e condivisa delle Memorie; ricordare che gli stermini, le leggi razziali, le deportazioni, le violenze etniche e religiose che hanno caratterizzato il secondo conflitto mondiale, purtroppo, sono ancora attuali in molte regioni del nostro pianeta; Le Memorie devono tenere conto di quanto oggi accade nel mondo.

In questo momento sono 34 le guerre in corso. Alcuni dati crudi mettono a fuoco quanto oggi accade lasciando capire che in moltissimi territori esistono gravi ingiustizie e i diritti umani elementari sono negati. Nel 2002 un miliardo di esseri umani muore ancora di fame. 270 milioni di persone hanno dovuto abbandonare la propria terra e la propria storia, alla ricerca di un futuro migliore consapevoli di andare incontro anche ai respingimenti. Due miliardi di uomini e donne non hanno accesso all’acqua. Milioni di bambini non possono in alcun modo andare a scuola. Metà della popolazione mondiale vive con meno di 5,5 dollari al giorno. Intanto nel solo 2021 si sono spesi 2mila miliardi di dollari in armi.

Come LUMINOSA avrà luogo un incontro del silenzio a Biella martedì 31 maggio accanto al Battistero (lato via Italia) dalle 18 alle 18.34. Silenzio inteso come riflessione e muto dialogo con la propria coscienza. La manifestazione silenziosa durerà 34 minuti, uno per ogni guerra in corso. Sarà aperta e chiusa da un brano suonato con il violino. Ad ogni guerra è dedicato un minuto. Il passaggio del tempo sarà scandito, minuto per minuto, da un suono simbolico.