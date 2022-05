Al Giro del lago di Viverone spicca la coppia Quaglia-Rimonda FOTO e VIDEO

Quasi 120 sportivi hanno preso parte alle due gare in programma del Giro del lago di Viverone. Giornata di sole estiva e una location suggestiva per un appuntamento molto apprezzato dai podisti biellesi e non.

Ad aggiudicarsi la 20 km Giovanni Quaglia, seguito a ruota da Matteo Riva, Davide Nicco, Simone Viana e Andrea Vittoni. Tra le donne, invece, ha tagliato per primo il traguardo Francesca Rimonda, a discapito di Cecilia Corniati, Giuseppina Spataro, Daniela Ramella e Milena Foglio Stobbia.

Molta partecipazione anche alla camminata non competitiva di 8 km.