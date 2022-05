I3A in Piemonte, Pichetto: “Governo deve dare seguito a legge Parlamento”

“Il Governo deve dare seguito ad una legge del Parlamento, al momento non mi risulta ci siano decisioni diverse. Spero quanto prima si chiarisca equivoco: il centro per l'intelligenza artificiale a Torino si deve fare”. Così il viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto, in merito allo stop del centro di intelligenza artificiale che un decreto legge assegnava al capoluogo piemontese.