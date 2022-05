Torna Moda Arte e Bon Ton, sfilata Primi Colori d’Estate 2022 al Relais Cascina Era

Torna Moda Arte e Bon Ton nel Biellese con la nuova sfilata Primi Colori d’Estate 2022. L’evento, in programma il prossimo 5 giugno, sarà di scena al Relais Cascina Era di Sandigliano, circondata da un ampio giardino, adatto a tutti i tipi di cerimonie ed eventi, con ampie sale che accoglieranno i visitatori. L’apericena sarà servito in giardino e, in caso di maltempo, nella sala interna.

La serata sarà condotta da Paola Mercandino e introdotta da Raffaella Biasia e Alessia Zuppicchiatti, organizzatrici della sfilata. Le modelle e i modelli, che indosseranno brand d’eccezione, saranno biellesi non professionisti, coordinati da Ilaria Garcia. La partecipazione all’apericena (con orario d’inizio alle 19.30/20) garantirà un posto riservato alla sfilata, che comincerà alle 21. Ingresso libero fino alla capienza massima della sala. Per informazioni e prenotazioni: 333.3160754.