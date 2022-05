Pray: La Grande Festa dello Sport coinvolge e diverte FOTOGALLERY

Festa dello Sport a Pray - Foto Catia Ciccarelli per newsbiella.it

La passione con cui la Grande Festa dello Sport è stata organizzata e preparata dai volontari della Pro Loco e dall'amministrazione cittadina era tangibile, oggi, 28 maggio, nella sorprendente area verde di Pray. Un'area curata e fruibile a tutti che offre numerose opportunità a chi ama passare una giornata tra il verde, facendo sport, una nuotata in piscina o semplicemente godersi la tranquillità del posto.

C'era divertimento per tutti oggi, grandi e piccoli. I bimbi, sotto la guida dei Vigili del Fuoco di Ponzone e di Biella, hanno provato l'emozione di impugnare una lancia per spegnere le fiamme (finte) di un incendio, o di avventurarsi sul percorso di Pompieropoli e farsi "salvare" imbragati e calati lungo un pendio virtuale.

La macchina dei Carabinieri ha sempre affascinato i piccoli: la radio, la sirena, la paletta..e gli uomini dell'Arma presenti sono stati ben disponibili a mostrare il loro mezzo e a spiegarne il funzionamento.

Tanti i giochi ideati dalle maestre delle scuole e dai ragazzi dell'Associazione Meraviglia per intrattenere i bimbi che hanno mostrato tutta la gioia e allegria dello stare insieme, sensazione che in questi ultimi due anni era venuta a mancare, e donando un bel messaggio di voglia di ritorno alla normalità.

I più grandicelli si sono cimentati sul percorso di Pump Track, fatto di salite, discese, paraboliche per fare salti e sperimentarne il brivido con i consigli degli istruttori dell'Ass. Oasi Zegna Enduro.

E per gli appassionati di calcio e di tennis non sono mancati i momenti dimostrativi e di avvicinamento ai due sport con le Associazioni locali.

I pelosi hanno avuto la loro dose di attenzione e coccole agli stand dell'ASPA Animali solo peer amore e dell'Ambulanza Veterinaria presenti per sensibilizzare contro gli abbandoni che ogni anno, in prossimità dell'estate, si intensificano nonostante le campagne di informazione e i numerosi volontari impegnati sul campo.

La merenda preparata dagli Alpini ha concluso in bellezza la giornata che senza ombra di dubbio è stata un bellissimo modo per salutare l'estate e per conoscere questo angolo di Valsessera certamente da visitare e valorizzare.