Le Agane aprono gli appuntamenti di Suoni in Movimento presso la Rete Museale Biellese

Con il terzo appuntamento della rassegna Suoni in movimento si riapre la collaborazione con la Rete Museale Biellese che spalanca le sue porte al grande pubblico accompagnata in questo disvelamento proprio dai concerti organizzati da N.I.S.I.ArteMusica.

Prima tappa il 5 giugno prossimo presso il Palazzo Gromo Losa, un gioiello nel cuore del Borgo Storico del Piazzo di Biella, con il concerto de Le Agane, un ensemble friulano di flautiste fondato da Luisa Sello impegnate in un programma che spazia dal rinascimento ai contemporanei passando da brani scritti appositamente per l'ensemble a composizioni del repertorio più conosciuto ed elaborato per l'insolita formazione.

Il concerto inaugura anche la collaborazione con l’associazione Storie di Piazza che prima dell’esecuzione musicale metterà in scena Racconti di musica e di musicisti: brevi prologhi realizzati con un po' di fantasia e narranti aspetti inediti, ironici e curiosi della vita di compositori e musicisti o dei programmi proposti, alla ricerca di quei piccoli particolari in cui la musica si incrocia con le piccole e grandi cose della vita. Protagonista di questo primo appuntamento Manuela Tamietti.

Il pomeriggio si aprirà alle ore 15.30 con la tradizionale visita guidata, per proseguire poi con il concerto delle 16.30 - presso l’Auditorium - in cui, oltre agli interventi dei Racconti di musica e di musicisti, Le Agane presenteranno un programma con musiche di Praetorius, Merkù, Berthomieu, Piazzolla, Baratello, Orologio, Bis chof, Clark, Mainerio, Telemann de Boismortier, Sello, Corazza, Selby, Zanettovich.

Le Agane sono, nel dettaglio, oltre a Luisa Sello flauto e direzione, Veronica Bortot, Sara Brumat, Ksenija Franeta, Tijana Krulj impegnate rispettivamente in flauto, flauto in sol, flauto basso, ottavino.