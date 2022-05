"La valle dell'acqua" tra aziende, cellule museali e tanti eventi, alla scoperta del territorio

La terza edizione de “La valle dell’acqua” unisce, in una ricca manifestazione, la volontà di amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni locali e singoli privati, di promuovere il territorio nei molteplici suoi ambiti: culturale, paesaggistico, naturale e imprenditoriale. L’edizione sarà ricca di appuntamenti consolidati, il 4 e 5 giugno prossimi, con l’aggiunta di interessanti novità.

Il format della due giorni è lo stesso del passato, ma quest’anno presenterà alcune attività che ne arricchiranno la dimensione, a partire dalla data, che viene anticipata dall’autunno alla tarda primavera, con l’intenzione di lanciare l’estate in valle. E poi si estenderà anche il territorio interessato, che abbraccerà l’intera Valle Cervo, dal fondo valle sino al Comune di Piedicavallo. Ci saranno, inoltre, eventi svolti in contemporanea uniti alla possibilità di effettuare visite guidate nei siti di particolare interesse. A Campiglia, domenica, si svolgerà un mercatino di prodotti artigianali e alimentari mentre sabato sera, dalle 21, il Gospel Choir di Biella si esibirà in concerto a Rosazza. Le cellule museali saranno aperte e visitabili, così come le mostre fotografiche a Sagliano e a San Giovanni d’Andorno.

Il Gal Montagne Biellesi è fra quei soggetti che, dalla prima edizione, segue con interesse lo sviluppo di un’iniziativa che ha la finalità di far crescere il turismo in valle e far conoscere la Valle Cervo anche ai molti biellesi che magari non hanno mai avuto modo di scoprirla con tutte le sue peculiarità.

In ciascuna delle due giornate le attività proposte si alterneranno tra visite guidate, eventi e tappe nelle cellule museali. Per orientarsi all’interno di un fitto calendario di appuntamenti gli organizzatori hanno messo a disposizione dei turisti un sito (https://sites.google.com/view/lavalledellacquaed2022) sul quale è possibile consultare il programma, ma anche prenotare una visita o trovare un elenco dei punti di ristoro e di eventuale pernottamento per chi arriva da fuori provincia.

IL PROGRAMMA

SABATO 4 GIUGNO

Evento:

Dalle ore 10 alle ore 12 – Visita al Villaggio operaio Poma e Consorzio raccolta lane Biella The Wool Company.

Visite guidate:

Dalle ore 14,30 alle ore 15,45 – Andorno Micca, Vella Graniti; Sagliano Micca Cappellificio Cervo, Azienda Agricola MazzuchettiDalle ore 16 alle 147,15 - Andorno Micca, Vella Graniti; Sagliano Micca Cappellificio Cervo, Azienda Agricola Mazzuchetti. Dalle ore 17,30 alle 18,45 - Andorno Micca, Vella Graniti; Sagliano Micca Cappellificio Cervo, Azienda Agricola Mazzuchetti.

Cellule Museali:

Dalle ore 14,30 alle 18,30 Sagliano Micca: Casa natale di Pietro Micca; Mostra di fotografie e dipinti “Donne…”. Dalle ore 18 alle ore 21 Rosazza: Visita Casa museo Alta Valle Cervo. Dalle ore 14,30 alle 18,30 Campiglia Cervo: Visita Santuario San Giovanni d’Andorno.

Evento serale:

Dalle ore 21 a Rosazza: Concerto “Rosazza Gospel” a cura del gruppo Biella Gospel Choir.

DOMENICA 5 GIUGNO

Attività:

Dalle ore 9,30 alle ore 18 – Campiglia Cervo: Mercatino “La Valle dell’Acqua” con prodotti alimentari e artigianali

Eventi:

Dalle ore 9,30 alle 12,30 Campiglia Cervo: Visita al museo SOMS e Scuole tecniche Professionali Dalle 11 a Piedicavallo: Centralina idroelettrica e il nuovo ponte Coda “La forza dell’acqua” Dalle ore Dalle ore 14,30 alle 18 Campiglia Cervo Santuario di San Giovanni: Inaugurazione mostra fotografica “Arte e Lavoro, le pietre raccontano” Dalle ore 16 Concerto inaugurale “Accordi in Valle” – gruppi corali del territorio e visite guidate al complesso di San Giovanni

Cellule Museali:

Dalle ore 9 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 18,30:

Miagliano: Visita al Villaggio Operaio e Lanificio Botto;

Sagliano: Visita casa natale di Pietro Micca

Campiglia: Visita museo SOMS, Scuole tecniche professionali e visita San Giovanni d’Andorno.

Rosazza: Visita casa museo Alta Valle Cervo