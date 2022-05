Chiavazza, tutti a fare festa ai giardini di via De Amicis per l'inizio dell'estate

Cari genitori, siete tutti invitati sabato 4 giugno alle ore 15 presso i giardini di via De Amicis a Biella. Ci sarà la festa di inizio estate dell'Associazione Genitori di Chiavazza.

Ci saranno giochi per i bambini e per le famiglie.

Alle ore 16:30 verrà inaugurato il murales realizzato dai ragazzi delle scuole medie.

"È un’occasione per incontrarci e per passare un po’ di tempo insieme - spiega l'Associazione - intanto raccoglieremo anche le iscrizioni per il dopo scuola dell’anno scolastico prossimo. Abbiamo bisogno di della presenza di tutti voi perché la festa si svolga al meglio! Tenetevi liberi".