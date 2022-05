Auto salta la carreggiata, paura sulla Ivrea-Santhià

Incidente senza gravi conseguenze nel pomeriggio di oggi, sabato 28 maggio, sulla bretella Ivrea-Santhia', all'altezza dello svincolo di Albiano in direzione Ivrea.

La vettura coinvolta è stata protagonista di un salto di carreggiata, con il guidatore che ha perso il controllo del mezzo per ragioni ancora da chiarire, urtando in modo violento lo spartitraffico centrale, finendo poi contro il guard rail in direzione Ivrea.

Qualche rallentamento su entrambe le carreggiate è stata la conseguenza del sinistro per quanto riguarda la circolazione. Per ragioni di sicurezza, il conducente ferito è stato portato in codice giallo all'ospedale di Ivrea.