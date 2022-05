Auto a fuoco, nella notte tra venerdì e sabato: intorno alle 3,30 la squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli è intervenuta in via Marco Polo angolo via Zeno, per l'incendio di un'autovettura che si trovava davanti all'ingresso del Parco dei Bambini.

L'intervento è valso alla estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'area interessata: nel rodo non sono state coinvolte altre vetture.Sul posto la Polizia di Stato per i controlli del caso.