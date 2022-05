Mottalciata, spunta un cinghiale in mezzo alla strada: incidente per una donna alla guida (foto di repertorio)

Attimi di preoccupazione per una donna di 47 anni, rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo. Il fatto è accaduto ieri sera, 27 maggio, nel territorio di Mottalciata.

Stando alle prime ricostruzioni, un cinghiale è apparso all’improvviso in mezzo alla strada ed è stato travolto in pieno dall’auto in corsa. In seguito, è stato recuperato il corpo senza vita dell’animale selvatico. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.