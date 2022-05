Dipendente comunale per una vita, Salussola piange la morte di Marino Borra

La comunità di Salussola si stringe attorno alla famiglia di Marino Borra, scomparso ieri all’età di 82 anni. Ex-dipendente comunale, aveva lavorato al servizio dei concittadini ininterrottamente dal 1962 al 1993, anno del pensionamento.

“Per questo – scrive il Comune in un post sui propri canali social - era diventato agli occhi di molte persone una sorta di memoria vivente per il ricordo di avvenimenti, luoghi, vicende nel paese e non solo. Tra le tante attività svolte durante il servizio lavorativo, ricordiamo l’impegno come autista di scuolabus: in questa veste ha accompagnato a scuola svariate generazioni di studenti che poi ha visto crescere, diventando per loro anche una figura di riferimento, magari nell’occasione di chiedere e ottenere consigli per risolvere qualche problematica di carattere amministrativo; uno dei tanti pregi era proprio il suo senso pratico nell’affrontare qualsiasi questione amministrativa o burocratica al fine di aiutare i concittadini. Collaboratore e referente della sezione dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, animatore e organizzatore instancabile delle manifestazioni per le ricorrenze del 25 Aprile, del 4 Novembre, e dell’anniversario dell’eccidio del 9 Marzo, si era sempre fatto trovare pronto e disponibile anche per la cura e la manutenzione del Parco della Rimembranza. La sua scomparsa lascerà un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e ne hanno sempre apprezzato l’umanità e la disponibilità”.