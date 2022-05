Torna alla sua auto e non trova lo zaino che aveva riposto. Amara sorpresa per una donna che, nella giornata di ieri, 27 maggio, ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. Al loro arrivo, sono cominciate le ricerche che hanno permesso di ritrovarlo poco distante dal mezzo in sosta.

Probabilmente i ladri se ne sono liberati una volta appurato che non vi era nulla di prezioso all’interno.