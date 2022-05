30enne cade con la bici a Ponzone, trasportato in ospedale per un trauma cranico

Grave incidente stradale a Valdilana. Per cause ancora da accertare un ciclista di 30 anni, residente in Valsessera, è caduto a terra mentre stava percorrendo la Provinciale 200, a Ponzone, in un tratto con lieve salita.

Il fatto è avvenuto intorno alle 9 di oggi, 28 maggio. Assistito dal personale sanitario del 118, il giovane è stato trasportato con urgenza all'ospedale di Novara con l’elisoccorso per un sospetto trauma cranico. Presente anche la Polizia locale di Valdilana per la raccolta dei rilievi che determineranno l'accaduto.