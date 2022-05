Da Poggio Bustone (Rieti) arriva pietra di memoria per “Nuraghe Chervu” di Biella

Arriva da Poggio Bustone, Comune laziale in Provincia di Rieti, la pietra che verrà inserita nel lastricato di memoria in fase di allestimento. “Con grande piacere aderiamo all’iniziativa – scrive il Sindaco Rovero Mostarda - anche a nome tutta l'Amministrazione che con la collaborazione della Protezione civile e della Proloco hanno realizzato la pietra per la realizzazione del lastricato "Nuraghe Chervu" un area monumentale nel Comune di Biella dedicato alla memoria dei Caduti della Prima Guerra Mondiale”.

Il monumento è composto da pietre provenienti dai diversi Comuni di Italia a testimonianza e ricordo del dolore della guerra e dei sacrifici dei soldati Caduti durante il primo conflitto mondiale. “Ringraziamo sentitamente tutti i concittadini e associazioni di Poggio Bustone che si sono impegnati nella realizzazione della pietra – continua il Primo cittadino del Centro in Provincia di Rieti - permettendo al nostro Comune di contribuire a questo onorevole progetto”, annunciando la loro presenza ufficiale alla inaugurazione prevista per il prossimo autunno.