Casapinta: Parte col botto il progetto #progettarecasapinta

Campeggia proprio all'ingresso del paese, il murales tutto dedicato al valore delle donne e pensato dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del progetto che vedrà Casapinta teatro di numerose iniziative artistiche, culturali e di riqualificazione del territorio.

Un angolo "Tutto rosa" con la panchina realizzata dai volontari e il dipinto che le ragazze guidate dall'artista e titolare de La Bottega Nascosta, Rita Torella Viera, hanno terminato proprio ieri, 27 maggio, tra l'entusiasmo di tutti quanti hanno potuto ammirarne la delicatezza e insieme forza del messaggio.

Il progetto è partito e altri angoli del paese saranno affidati ai writers, scelti dalla commissione, per caratterizzare angoli del paese che renderanno la visita tra viuzze, piazzette e borghi ancor più interessante, prima di avventurarsi per i sentieri che portano al Lago delle Piane facili da percorrere per tutti e immersi completamente nella natura che si apre agli sguardi incantati sullo specchio d'acqua e che pare uscito da un libro di fiabe.

Insomma, Casapinta si riscopre ancor di più un paese che ama il territorio, gli animali, l'ecologia e che si impegna ad accogliere col cuore i visitatori e chi, alla ricerca di tranquillità, deciderà di viverci e far parte della comunità.